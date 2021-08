Marc-André Grondin partage de rares photos de couple avec Sarah-Jeanne Labrosse

Le 16 août, Sarah-Jeanne Labrosse célébrait son anniversaire, et pas n'importe lequel: le BIG 3-0, c'est-à-dire son trentième!

Bravo Sarah-Jeanne.

Pour l'occasion, son amoureux, Marc-André Grondin, a souligné l'anniversaire de sa douce.

Les tourtereaux se font plutôt discrets sur les réseaux sociaux à propos de leur relation. Vite de même, voici la seule photo de couple que l'on a repéré sur l'Instagram de Sarah-Jeanne:

Mais Grondin a décidé de déroger à sa propre règle pour souligner l'anniversaire de celle avec qui il partage sa vie.

C'est via ses stories sur Instagram que celui qu'on pourra bientôt voir aux côtés de Julie Perreault dans une nouvelle série policière intitulée Doute raisonnable a partagé quelques photos à la fois mignonnes et comiques.



«C'est ta fête pis je suis ben chanceux de vivre tout ça avec toi de la Californie à Repentigny», a simplement écrit Marc-André Grondin en guise de message.

Comme dirait Rodolphe Giroux, superbe!



