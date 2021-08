Avril Lavigne pose en bikini sur Instagram et tout le monde capote

C'est pas ben complicated, la chanteuse canadienne Avril Lavigne a surpris tout le monde en posant en bikini sur Instagram.

• À lire aussi: Avril Lavigne et Tony Hawk font un TikTok ensemble et c’est la chose la plus 2002 possible

• À lire aussi: Avril Lavigne vient de sortir un vidéoclip gothique et voici les détails que vous ne voulez pas manquer

Celle qui aura 37 ans en septembre n'a pas habitué ses fans aux photoshoots sexy. On est habitué à voir l'interprète de Sk8er Boi au look pop-punk avec une cravate autour du cou et des pantalons larges.

Quand on pense à Lavigne, on pense aussi souvent à du noir.

w

C'est en petit bikini vert, avec des lunettes de soleil en forme de cœur que la femme apparaît dans une série de six photos, publiée mardi.

«L'été à Malibu!» La publication a rapidement récolté plus de 1,5 millions de mentions J'aime.

• À lire aussi: Les nouvelles photos de JLo en bikini à 52 ans mettent le feu à l’internet

Avril rayonne, what more can I say?

Bon été à tous!

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s

s