Ed Sheeran révèle qu'il n'avait pas de téléphone depuis quatre ans

Ed Sheeran a enfin acheté un téléphone portable plus de quatre ans après s'être débarrassé de son dernier.

Le chanteur de 30 ans a révélé qu'il s'est récemment acheté un Nokia 3310 afin d'utiliser l'application de la NHS, le système public de santé au Royaume-Uni, afin de pouvoir utiliser l'application de traçage du Covid-19.

Il a expliqué sur le podcast Table Manners de Jessie Ware: «J'ai fait de la promotion à l'étranger et je me suis mis en quarantaine après. Le gouvernement est censé m'appeler mais je n'avais pas de téléphone. Ils me harcelaient, je crois qu'ils essayaient de me piéger.»

Par ailleurs, Ed a récemment admis qu'il n'avait pas été beaucoup encouragé à suivre ses rêves étant petit.

S'exprimant lors d'une interview avec le Sunday Mirror, le musicien anglais a confié : «Je pense que les enfants devraient être encouragés à être créatifs. Quand j'étais petit, si tu disais que tu voulais être musicien, les gens te répondaient "Il te faut un vrai boulot."»

«Aller à l'école était très stressant«, a ajouté Ed. «Il y a tous ces examens. Les maths, l'anglais et la science... toutes ces choses sont très difficiles. Mais ce que je souhaite dire aux enfants c'est que si vous faites ce que vous aimez, vous serez éventuellement payés.»

