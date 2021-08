La bande-annonce de la prochaine saison de «Si on s'aimait» est là et elle est croustillante

Un peu moins d'un mois avant la troisième saison de Si on s'aimait, l'équipe de l'émission a décidé de faire patienter les téléspectateurs avec une première bande-annonce assez croustillante qui donne le ton pour la prochaine saison.



Si, à la fin du mois de juillet, on a pu découvrir les profils des quatre nouveaux candidats qui se sont embarqués dans l'aventure, on a maintenant un avant-goût de ce que nous réserve la prochaine saison, qui sera la troisième.

• À lire aussi: On sait enfin où sera tournée la téléréalité québécoise la plus sexy

• À lire aussi: Elle cherche son chum sur Google et découvre qu'il a un bébé avec une autre femme



La courte bande-annonce nous donne déjà un bon aperçu de ce que Dominic, François, Marie-Denise et Stéfanie recherchent, mais aussi des points sur lesquels ils auront à travailler avec la sexologue, Louise Sigouin. On fait également la rencontre des célibataires avec qui ils prendront part à l'aventure.



De ce qu'on peut voir, et si on se fie aux réactions de Guillaume Lemay-Thiverge et Émily Bégin, on comprend que, comme les saisons prédécentes, la nouvelle mouture donnera lieu à de la discorde, mais également à beaucoup de vulnérabilité.



Voyez le tout dans la vidéo ci-dessous:





Rappelons que, pour une première fois cette année, ce sont quatre célibataires plutôt que trois qui participeront au docuréalité.



C'est un rendez-vous à ne pas manquer dès le 13 septembre, à 19 h 30, à TVA, pour la troisième saison de Si on s'aimait.



À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s