Les passagers d’une moto ont un accoutrement particulier sur l’autoroute 40

Un duo de motocyclistes a semé le bonheur sur l’autoroute 40, en fin de semaine, en se baladant dans une drôle de tenue.



Les images publiées sur la page Spotted: Repentigny font le tour du web.

On y voit un couple sur une moto circuler sur l’autoroute 40 est, en direction de Repentigny, à la hauteur du pont Benjamin-Moreau.

• À lire aussi: Un homme en crise maîtrisé par des automobilistes sur l'autoroute 640



Ce qui retient toutefois l’attention c’est l’accoutrement spécial de la passagère assise à l’arrière: elle ne porte que des chaps et un g-string, ce qui permet à tous les automobilistes des environs de lui admirer les foufounes.

Capture d'écran / Facebook Spotted: Repentigny

Mais comme vous l’avez constaté, cet article ne se nomme pas «La passagère d’une moto a un accoutrement particulier sur l’autoroute 40».

• À lire aussi: Un conducteur inconscient fait un demi-tour en pleine autoroute 640 et passe très près de causer un grave accident

En effet, car un peu plus loin dans la vidéo, on découvre que monsieur le pilote est lui aussi affublé d’un bel ensemble chaps + g-string.

Captures d'écran / Facebook Spotted: Repentigny



On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas où ils allaient, on ne sait pas pourquoi ils l’ont fait, mais ils ont certainement fait sourire les autres conducteurs qui ont croisé leur route.

Quoique, cela aurait pu causer des distractions et engendrer une catastrophe.

• À lire aussi: Un homme déplace les cônes pour pouvoir passer sur le pont Pierre-Laporte et se fait pogner

Sur Facebook, les internautes ont eu des avis partagés sur l’incident.

Certains se sont offusqués que la personne qui filme utilise son cellulaire en conduisant sur l’autoroute; d’autres ont parlé d’imprudence pour le couple avec le postérieur à l’air; et d’autres ont simplement réagi avec humour.

*La vidéo n'étant plus disponible pour l'intégration, il faut cliquer sur le lien au haut de ce texte pour la voir.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s