Une statue de la Sainte-Vierge ressemble accidentellement à un organe génital féminin

Une statue représentant la Madone des marins a suscité étonnement, colère, et hilarité, en Italie.

À Santa Teresa di Gallura, en Sardaigne, une statue de Madone Stella Maris, plus connue sous le nom de Madone des marins, surplombe la mer, à côté de la tour de Longonsardo.

Inaugurée en 1999 et réalisée par la sculptrice Maria Scanu, elle est l’une des destinations touristiques les plus prisées par les visiteurs de la côte nord de l’île méditerranéenne, selon TGCOM24.



Mais voilà, il y a quelques jours, l’image de la statue a été partagée dans le groupe Facebook Sardegna Che Passione, et depuis, c’est la folie.

Santa Teresa Gallura L'artista che ha realizzato questa bellissima opera in granito è la bravissima Maria Scanu. Il titolo dell'opera è la Madonna dei Naviganti . Publié par Sardegna Che Passione sur Jeudi 19 août 2021



Des internautes de partout dans le monde entier ont réalisé que l’oeuvre monumentale ressemble...à une vulve.

Plusieurs internautes ont en effet signalé que la forme de la toge de la Vierge pouvaient ressembler aux petites lèvres de la vulve, tandis que la tête de la maman de Jésus est un clitoris.



La suite, c’est de l’Internet classique: certains trouvent ça bien drôle, d’autres sont offusqués et d’autres sont découragés.

En fait, ces derniers se demandent surtout comment l’artiste a fait pour ne pas réaliser qu’elle était en train de sculpter une immense vulve, en voulant rendre hommage à la Sainte-Vierge dans un pays aussi religieux que l’Italie...



À moins qu’elle n’ait fait exprès?

