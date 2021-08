Beatrice Bouchard est revenue de la Grèce: on a compté les bikinis qu’elle a portés et les drinks qu’elle a bus

Sans tambours ni trompettes, la plus fêtarde des deux jumelles Bouchard a fait comme Robert Charlebois: elle est revenue à Montréal.

Depuis le début du mois d’août, notre influenceuse préférée profitait effectivement des joies d’un séjour dans les îles grecques en compagnie de son amoureux, le bien mystérieux Jordan Levy.

• À lire aussi: Beatrice Bouchard est en couple et partage une rare photo avec son chum

Le périple inoubliable du couple dans les îles de Mykonos et de Santorin avait notamment été ponctué par une rencontre troublante avec un oiseau exotique, un ara hyacinthe.

• À lire aussi: Beatrice Bouchard a fait connaissance avec un oiseau exotique mais ça ne s’est pas super bien passé

Mais après quelques semaines à se prélasser sur des plages magnifiques, à fréquenter des restaurants haut de gamme et à savourer des cocktails sophistiqués, le temps était maintenant venu de rentrer à la maison.



On est heureux de découvrir que Beatrice déborde de projets.

Mais c’est avec nostalgie que nous contemplons l’album-photo des trois dernières semaines qui, lui, est rempli de souvenirs impérissables.

Que de délicieux drinks elle a bus!



Il y avait du vin blanc...

...un apéro rosé...

...un margarita...

• À lire aussi: Eugenie Bouchard devient agente de bord mais pour une journée seulement

...un autre apéro rosé...

...un autre autre apéro rosé...

...un martini...

...un café grec...

...ce qui semble être un mojito...

• À lire aussi: Il y a des vedettes québécoises sur un site de fétichistes des pieds et voici quelles notes ont leurs pieds

...ce qu’on croit être un martini...

...et un quelconque cocktail qu’on n’arrive pas à identifier...

Et que de superbes bikinis elle a arborés!



Il y avait le blanc-beige...

• À lire aussi: 27 photos de Beatrice Bouchard en bikini pour ses 27 ans

...le noir à picots blancs...

...le rose et bleu pâle...

...le blanc avec un anneau...

...le rose avec des petites fleurs...

• À lire aussi: L’influenceuse Noémie Dufresne est allée dehors en bien petite tenue, mais elle n’attrapera pas de rhume

...le rouge et blanc...

...et le vert olive...

En tout et partout, on a recensé 10 breuvages et 7 maillots différents en 3 semaines d’activité sur Instagram.

Et ça, c’est seulement qu’on a vu...

Ne change pas Beatrice! On a déjà hâte à ton prochain voyage!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s