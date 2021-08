Kanye West veut changer de nom

À ce jour, si vous prenez son permis de conduire, vous pourrez probablement y trouver l'adresse du stade Mercedez-Benz, mais aussi le nom de Kanye Omari West. Le tout pourrait bientôt changer et ce n’est pas parce qu’il veut changer d’adresse.

À 43 ans, le rappeur aurait fait une demande aux autorités californiennes pour pouvoir changer de nom. Il souhaiterait apparemment simplifier le tout en s’appelant désormais Ye, le même titre que son album sorti en 2018.

David Sims/WENN.com L'album Ye (2018), a permis à l'artiste de battre les records de ventes des Beatles.

Ceci étant dit, Kanye n’est pas le premier rappeur à vouloir faire changer son nom au profit de son alter-ego de scène. Sean Combs a fait changer son nom pour Puff Daddy et le légendaire Cat Stevens est devenu Yusuf Islam. On est juste moins surpris quand c’est West.

Le principal intéressé n’a toujours pas commenté la nouvelle. En attendant, on peut se consoler en disant que son nouvel album est toujours prévu pour le 29 août sur les plateformes d’écoute. On peut toutefois garder une réserve puisque les fans attendent l’album depuis plus d’un an. Comme quoi Ye aime se faire attendre. D'ici là, on pourrait le voir apparaitre sous son nouveau nom à sa prochaine séance d'écoute de Donda, jeudi, au Soldier Field Stadium de Chicago.

AFP

