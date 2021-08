Bébé de Nirvana: voici ce que sont devenus ces autres bébés célèbres

Mardi soir, nous apprenions que le bébé qui était apparu sur la mythique pochette de l’album Nevermind de Nirvana poursuivait maintenant le groupe pour pédopornographie.

Ceci nous a poussé à nous questionner sur ce que sont devenus les autres bébés qu’on a découvert à travers les années.

Le soleil des Teletubbies

Les enfants qui ont grandi en regardant les aventures de ces quatre créatures étranges connaissent le soleil, qui était personnifié par un bébé riant. Aujourd’hui, Jessica Smith, l’actrice derrière l'astre, est dans sa 20aine et est professeure de primaire au Royaume-Uni.

Jordy

Celui qui a appris au monde entier qu’être un bébé n’était pas facile facile est maintenant âgé de 34 ans. En 2005, le jeune homme avait remporté la télé-réalité La ferme des célébrités et avait publié son autobiographie. Il est marié et est papa de deux jeunes garçons.

Baby Jessica

En octobre 1987, Jessica McClure, alors âgée de 18 mois, avait touché le cœur du monde entier alors qu’elle était tombée dans un puits, et y était restée coincée pendant 56 heures avant d’être secourue. Aujourd’hui âgée de 35 ans, Jessica habite à Midland au Texas, à quelques kilomètres du puits dans lequel elle est tombée et travaille comme éducatrice spécialisée.

Les jumelles Dionne

Nées le 28 mai 1934 dans le village de Corbeil en Ontario, les sœurs Dionne sont les premières quintuplées à avoir toutes survécu à la naissance. Aujourd’hui, deux de ces soeurs, Annette et Cécile, sont toujours parmi nous et âgées de 84 ans.

Le bébé que Michael Jackson a suspendu d’un balcon

En 2002, Michael Jackson avait fait les manchettes pour avoir suspendu son enfant le plus jeune d'un balcon d'hôtel à Berlin. L’ado de 19 ans qui s'appelait Prince Michael Jackson II, mais qui a depuis changé son nom à Bigi, vit loin de l’oeil du public et se concentre plutôt sur sa carrière académique.

Le bébé des pots de nourriture pour bébé Gerber

En 1928, la compagnie Gerber avait lancé un concours pour trouver un nouveau visage pour sa nourriture pour bébé. C’est un dessin de la petite Ann Turner Cook, à l’époque âgée de 2 ans, qui avait été retenu. Aujourd’hui, Cook est toujours en santé à 94 ans et écrit des romans de détective. Son visage se trouve toujours sur les pots.

Charlie, de Charlie bit me

Dans une des premières vidéos à être devenues virales sur Youtube, on peut voir un bébé mordre le doigt de son grand frère. Charlie Davies-Carr est aujourd’hui âgé de 15 ans, et vient récemment de vendre sa vidéo très populaire en NFT pour 760 999 dollars américains. La vidéo avait été vue plus d’un milliard de fois.

Le bébé de Michel Courtemanche

Ce bébé n’existait pas réellement. C’était un personnage créé pour la scène par l’humoriste et mime Michel Courtemanche.

