La microbrasserie Archibald réagit à la publicité controversée pour ses canettes de bière de 473 mL

Sur la sellette depuis qu’une publicité d’un goût douteux est devenue virale sur le web, la microbrasserie Archibald s’est excusée pour l’image controversée.

Rappelons que, depuis mercredi soir, plusieurs internautes incluant des personnalités comme Safia Nolin et Bianca Longpré (la «mère ordinaire») avaient dénoncé le mauvais jeu de mot choisi pour faire la promotion des grosses canettes de bière Archibald.

«Les vendredis, tape-toi une grosse de 17h à 21h», pouvait-on lire sur une affiche.

À la suite de la tempête causée par ce slogan malaisant, la microbrasserie a réagi en publiant un message d’excuses notamment relayé par Safia Nolin et Petit Petit Gamin.

«Oui, le texte sur cette affiche est destiné à faire référence et à promouvoir les canettes de bière de plus grande taille d’Archibald. Nous regrettons et nous nous excusons pour toute l’ambiguïté qui a conduit certaines personnes à l’interpréter comme faisant référence aux femmes», déclare les représentants de la microbrasserie.

«L’affiche a été retirée du seul établissement où elle apparaissait, toute référence à celle-ci a été retirée de Facebook et nous mettons en oeuvre des mesures pour nous assurer d’éviter ce genre de malentendu à l’avenir», ajoute-t-on.

«Chez Archibald, nous nous efforçons d’être rassembleurs et authentiques, et de promouvoir le respect et l’inclusion. Nous apprécions que les consommateurs aient porté cette erreur à notre attention», conclut finalement la microbrasserie, qui est une propriété de Labatt depuis 2019.

Le message d’excuses n’a cependant pas fait l’affaire de Safia Nolin, qui continue de penser que la brasserie ne fait pas la promotion du respect et de l’inclusion.

