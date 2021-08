Une femme filme les derniers moments de sa vie et meurt noyée dans une inondation

Une Américaine de 55 ans a péri noyée dans une inondation, samedi dernier, quelques instants après avoir filmé la crue des eaux autour de sa maison.



La vidéo mise en ligne par Linda Almond est bouleversante.

Inquiète de la montée des eaux autour de sa maison de Waverly, au Tennessee, la femme a saisi son téléphone cellulaire pour diffuser en direct sur Facebook une courte vidéo où on l’entend dire: «On est en train de se faire inonder à Waverly, Tennessee», et en ajoutant quelques instants plus tard: «C’est effrayant!»

Après avoir arrêté de filmer, Linda et son fils Tommy aurait essayé de nager vers une autre maison, quand les puissants torrents auraient séparé la mère et son fils, selon ce que rapporte Fox17.

Si le fils est parvenu à s’accrocher à un toit, la mère, elle, a eu moins de chance et emportée par les eaux déferlantes, elle s’est noyée.



Selon Patricia Steele, la soeur de la victime, Tommy aurait dû resté accroché à un toit pendant quatre heures et demi avant d’être secouru.



Bouleversé par la tragédie, il a mis sur pied une campagne de sociofinancement pour l’aider à traverser cette épreuve.

Plus de 17 pouces (43 centimètres) de pluie sont tombés sur cette région des États-Unis en moins de 24 heures, au cours de la dernière fin de semaine.



Dans la communauté de Waverly seulement, on a comptabilisé 19 décès liés aux crues soudaines.

