Des veaux aperçus sur le siège arrière d’une auto à la commande à l’auto du McDo

Est-ce que vous iriez dans un restaurant, tenu par des vaches, qui sert de la viande humaine?

Sûrement pas, hein?

Un homme a fait subir exactement la même chose (ben le contraire) à des pauvres veaux.

La scène absurde a été captée sur vidéo par une dénommée Jessica Nelson à la commande à l’auto d’un McDo de Marshfield au Michigan. La jeune femme a photographié trois veaux dans le siège arrière d’une Buick.

«UNE VACHE!!! Dites-moi que vous vivez au Wisconsin sans me dire que vous vivez au Wisconsin», a écrit Jessica en légende de sa vidéo sur Facebook.

Au début, elle croyait que c’était un animal en carton, mais elle s’est rapidement rendu compte que c’était le «real deal». Au moment de publier la vidéo, elle ne s’est pas rendu compte que deux autres veaux se trouvaient aussi sur le siège arrière du véhicule, un détail qui a été précisé par la suite.

La vidéo publiée le 26 août dernier est rapidement devenue virale.

Nous espérons sincèrement que les animaux étaient là strictement comme accompagnateurs et qu’ils n’ont rien mangé. On a tous déjà vu un film de zombies. On sait comment ça commence ces affaires-là.

