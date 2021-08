Un restaurant de Mont-Tremblant n’ouvrira ses portes qu’aux clients non-vaccinés

Le Resto Bar Lolita de Mont-Tremblant affirme qu’il sera «exceptionnellement ouvert pour la Journée SANS VACCIN», ce mardi 31 août.



Probablement pour faire un pied de nez à la mise en place du passeport vaccinal, les administrateurs d’un restaurant mexicain de Mont-Tremblant (dans le secteur Saint-Jovite) n’hésiteront pas, ce mardi, à fermer leurs portes à leurs clients vaccinés.

En effet, dans une publication Facebook datée de dimanche, le Resto Bar Lolita annonce son intention d’exceptionnellement ouvrir ses portes un mardi et de ne laisser entrer, en plus, que les clients non-vaccinés.



Mardi le 31 août, nous serons exceptionnellement ouverts pour la Journée SANS VACCIN ! Publié par Resto Bar Lolita sur Dimanche 29 août 2021



«Yvan sera policier à la porte», précise-t-on, sans toutefois entrer dans les détails de la vérification de la non-vaccination des clients.



(Suggestion: peut-être pourraient-ils créer une application pour les téléphones cellulaires avec laquelle ils pourraient confirmer, au moyen d’un code QR, que leurs clients ne sont pas vaccinés...)

Dans les commentaires sous la publication Facebook, deux groupes de gens s’affrontent: les opposants au passeport vaccinal et les gens qui comprennent que l’application Vaxi-Code est le chemin le plus court vers le retour à la normalité.



Dans le premier camp, on trouve ce type de commentaires:

Capture d'écran / Facebook Resto Bar Lolita

Capture d'écran / Facebook Resto Bar Lolita

Dans le second, il y a ceux-ci:

Capture d'écran / Facebook Resto Bar Lolita

Capture d'écran / Facebook Resto Bar Lolita

Et finalement, il y a les personnes, comme nous, qui se demandent comment Yvan va faire pour savoir si les gens ne sont pas vaccinés.

Capture d'écran / Facebook Resto Bar Lolita

Inutile de préciser que cette «promotion» ne se poursuivra pas mercredi le 1er septembre.

