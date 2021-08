[VIDÉO] Un gars perd le contrôle dans un manège et c’est à pleurer de rire

Un jeune homme intrépide a voulu essayer un manège périlleux sous les yeux de son amie, mais ça s’est retourné contre lui.

Un visiteur de la Blackpool Pleasure Beach, en Angleterre, en a eu pour son argent quand il a choisi d’embarquer dans l’attraction nommée Red Arrows SkyForce.

• À lire aussi: [VIDÉO] Désorganisé, un passager doit être «duct-tapé» à un siège d’avion après avoir touché la poitrine de 2 agentes de bord, retiré son gilet et frappé un membre du personnel de vol

Celle-ci est, pour les visiteurs familiers avec La Ronde, un genre de Condor mélangé avec la Grande envolée, mais en version extrême.

Ça tourne dans tous les sens!

Dans la vidéo publiée sur TikTok par Chloe Hoyle, l’amie de l’aventurier des airs, on peut voir ce dernier qui semble plus ou moins confiant avant le décollage.



Puis, après à peine un tour, le passager maladroit a déjà définitivement perdu le contrôle de son aéronef, tourbillonnant sur lui-même, alors que tous les autres petits avions sont relativement stables.

• À lire aussi: Une pauvre ado se ramasse une mouette en pleine face sur un manège à 120 km/h



À un certain moment, on l’entend même crier: «Je ne sais même plus si j’ai la tête en bas maintenant!»

Et pendant tout ce temps-là, on peut entendre la Tiktokeuse rire aux larmes.



Sur TikTok, la vidéo a déjà récolté plus de 2 millions de visionnements et des milliers de «J’aime».

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s