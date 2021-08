Il y a une nouvelle énigme impossible sur Facebook et on vous explique pourquoi elle est impossible

Allo.

C’est Frédéric. Une fois, j’ai été très fâché contre une énigme de chats sur Facebook.

Je vous avais expliqué pourquoi elle n’avait pas d’allure et je pense que tout le monde s’était entendu pour dire que j’avais raison.

Eh bien, imaginez-vous donc que je suis encore fâché contre une énigme qui circule sur Facebook.

Sans plus tarder, je vais vous la montrer et ensuite, je vais démontrer quoissé qui marche pas.

Je vous laisse méditer quelques instants et décider quel est le résultat de cette opération mathématique...

Sous la publication Facebook qui circule beaucoup ces jours-ci et qui a récolté des millions de commentaires, personne ne s’entend réellement, comme vous pouvez le constater.

Dans les faits, peu importe ce que vous avez choisi ci-haut et peu importe ce que les internautes ont écrit, vous avez tous tort!

Et personne ne peut savoir quelle est la vraie réponse...

Voici pourquoi.

Commençons par les monsieurs musclés.



Ça, c’est simple. Les 3 monsieurs muscles sont identiques. 15 divisé par 3 = 5.

Chaque haltérophile vaut donc 5. Cas réglé.



Poursuivons avec les masques.

Ça aussi, c’est très facile. Les 3 masques sont pareils. 9 divisé par 3 = 3.

Chaque masque vaut donc 3. Cas réglé.



Passons maintenant aux choses qui semblent simples mais se complexifieront: les haltères.



Bien sûr, les 3 haltères sont identiques et il est facile de déterminer qu’un haltère vaut 6.

C’est dans l’équation finale que les choses se corsent.

Soulignons immédiatement les «pognes» possibles:

Premièrement, la priorité des opérations.

Comme on l’a appris à la petite école, la multiplication a la priorité sur l’addition. Donc peu importe la valeur des trois parties de l’opération (que nous nommerons à partir d’ici X, Y et Z), on devra d’abord multiplier Y par Z, et ensuite additionner X.



Deuxièmement, le monsieur muscle porte un masque et tient un haltère.



Pour déterminer la valeur de Y, il faudra d’abord additionner la valeur du monsieur muscle (5) à celle d’un masque (3) à celle d’un haltère...et c’est là que les choses se corsent.

Troisièmement, les haltères dans l’opération finale n’ont que 2 anneaux de chaque côté (au lieu de 3 dans l’équation préliminaire)

On avait préalablement déterminé qu’un haltère à 3 anneaux de chaque côté valait 6. Il serait donc facile de croire qu’un haltère à 2 anneaux de chaque côté vaut 4 (chaque anneau ayant ainsi une valeur de 1), mais ce serait erroné.

En effet, en appliquant cette logique, on fait fi de 2 facteurs: 1- la taille des anneaux et, surtout, 2- la barre transversale.

Quand on pense à l’haltère, il faut donc imaginer 7 morceaux: 2 petits anneaux, 2 anneaux moyens, 2 gros anneaux et la barre.

Alors: 2P + 2M + 2G + B = 6

Et le problème, c’est qu’on n’a aucun indicateur de la valeur d’aucune de ces parties.



On peut arriver à 6 d’une infinité de manières.

Supposons qu’un petit anneau vaut 0,5; qu’un anneau moyen vaut 0,75; qu’un gros anneau vaut 1; et que la barre vaut 1,5.

Ça marche!



(2*0,5) + (2*0,75) + (2*1) + 1,5 = 6

Mais le problème, c’est que supposons qu’un petit anneau vaut 0,3; qu’un anneau moyen vaut 0,7; qu’un gros anneau vaut 1; et que la barre vaut 2.

Ça marche aussi!

(2*0,3) + (2*0,7) + (2*1) + 2 = 6

Dans nos deux exemples ci-dessus, par contre, les haltères à deux anneaux de chaque côté n’ont pas la même valeur.

Dans le premier cas, ils vaudraient 5 et dans le second cas, ils vaudraient 5,4.

Ce qui voudrait dire que le résultat final pourrait être 49 (5+5) + [(5+3+5) X3].

Mais il pourrait aussi être 51 (5,4+5,4) + [(5+3+5,4) X3].

Et il y a une quantité infinie d’autres réponses possibles, sachant que l’on peut moduler les valeurs des parties d’un haltère à notre guise.

Voilà! La preuve est faite. Le point d’interrogation rouge peut avoir une infinité de valeurs.



Un autre dossier réglé!



De retour à notre programmation régulière.

