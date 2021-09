Les pires photos de mariage du web

Ah le mariage! Un si beau moment où l’on célèbre l’amour avec un grand A avec famille et amis. Même si parfois on passe des mois à préparer les plus petits détails de cette journée inoubliable, les choses peuvent déraper assez rapidment.

Voici les 10 pires photos de mariages trouvés sur internet!

On peut ressentir la joie de la mariée jusqu'ici ! Cette célébration aux allures de la fête d'une petite fille de 6 ans doit vraiment être le plus beau jour de sa vie.

Le plus beau jour de sa vie.

Ce couple a trouvé une façon bien originale de témoigner de leur amour pour le melon...

Le marié est un grand fan de melon.

Ce mariage russe fera des flamèches ça c'est sûr. On a entendu par les branches que la mariée avait échangé son bouquet de fleur traditionnel pour 4 grenades qu'elle a par la suite lancées dans la foule.

En direct de Russie.

Dans la catégorie meilleurs effets spéciaux, les nommés sont....

Règlement de compte ou gâteau aux fraises ?

On se demande vraiment ce qui est arrivé.

Aucun commentaire ici...

À la chasse à l'homme.

Tapisserie ou filles d'honneur ?

Un mariage digne des filles de Caleb.

Un couple qui vient de signer pour une vie à deux palpitante.

Disons que le jardiner n'a pas choisi sont moment pour ramasser les mauvaises herbes.

Mon précieux.

Premièrement, qui fait un gâteau à son effigie pour son mariage ? Et deuxièment, est-ce qu'on est les seul à trouver que la ressemblance est impeccable?

On en connait une qui n'a pas l'air heureuse de son gâteau.

