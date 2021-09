Maripier Morin fait un bref retour sur les réseaux sociaux

Maripier Morin a effectué un bref retour sur les réseaux sociaux, et ce, pour une cause qui lui tient à cœur.

Mis à part pour l’entrevue qu’elle a accordée à Tout le monde en parle, en mai dernier, qui a énormément fait réagir, Maripier Morin se fait assez discrète depuis la dénonciation faite par Safia Nolin à son égard, en juillet 2020.

Capture d’écran Tout le monde en parle / Radio-Canada

Le compte Instagram de l’animatrice et comédienne ne compte d’ailleurs aucune publication.

Mais voilà que la femme de 35 ans est sortie de son mutisme et a fait un bref retour sur les réseaux sociaux, pour une bonne cause. C’est sur sa page Facebook personnelle, mais accessible à tous, que Maripier Morin a lancé un appel à tous afin d’amasser des fonds pour La Marche de la Sobriété des Maisons Péladeau, deux centres de traitement en alcoolisme et en toxicomanie.

Dans sa publication, Maripier a expliqué vouloir amasser de l’argent pour cet endroit qui a «changé sa vie».



«J’AI BESOIN DE VOTRE AIDE. Bonjour à vous, mes amis/es, ma famille. Aujourd’hui, je fais appel à votre générosité afin de contribuer à ma collecte de fonds pour La Marche de la Sobriété des Maisons Péladeau. Comme plusieurs d’entre vous le savent, cet endroit a changé ma vie et m’aide encore aujourd’hui à vivre avec cette maladie qui détruit la vie de tant de gens. Des mamans, des papas, des frères, des sœurs, des familles éclatées par la consommation. Les fonds amassés visent à aider financièrement des gens qui veulent s’en sortir et qui n’ont pas nécessairement les moyens d’accéder à une maison de thérapie. Chaque dollar fait une différence, il n’y a pas de “petits dons”, seulement des dons qui peuvent faire une GRANDE différence dans la vie de quelqu’un qui souffre. J’ai décidé de publier cette photo pour vous montrer le regard vide que je pouvais avoir en consommation, une semaine avant d’entrer en thérapie, versus la photo de droite où j’en suis maintenant à un an de sobriété. Pas le même sourire... Faites-vous ce cadeau, aujourd’hui, celui d’aider votre prochain. Vous allez voir, ça fait du bien et c’est immensément gratifiant! J’ai mis un objectif de 500$, mais je suis certaine que vous êtes game de m’aider à doubler, voire tripler la mise! Je vous aime! Cliquez sur le lien ici», peut-on lire.

Rappelons qu’en mai dernier, lors de son passage à Tout le monde en parle, Maripier Morin avait évoqué être une alcoolique dépendante. Au moment d’écrire ces lignes, l’objectif de 500$ visé est déjà largement dépassé.

En commentaires, tant sur sa publication Facebook que sur le site de la collecte de fonds, on peut voir que de nombreux proches ont donné, mais aussi des fans de Maripier.

