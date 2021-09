Une femme devient une légende en calant deux bières sur l’écran géant au US Open

Au cours du US Open, on a eu droit à plusieurs performances remarquables.

Mais nulle n’était aussi impressionnante que celle d’une jeune femme blonde dont l’identité demeure un mystère, encore aujourd’hui.

Notre jeune héroïne n’a pas calé une bière, mais DEUX, alors qu’elle s’est retrouvée sur l’écran géant de Flushing Meadows.

Tout se passait pendant que Félix Auger-Aliassime et Roberto Bautista Agut donnaient tout ce qu’ils avaient sur le terrain vendredi soir.

Sans broncher, US Open Beer Girl a pris son verre, l’a mené à sa bouche, et d’une traite, a bu toute la bière qui se trouvait à l’intérieur.

À ce moment, la foule a éclaté en applaudissements et en hurlements d’encouragements et le match a recommencé.

Mais USOBG n’avait pas dit son dernier mot.

Un peu plus tard dans le match, la caméra s’est à nouveau braquée sur la blonde, qui, cette fois-ci, n'avait pas de boisson à portée de main. Elle a donc pris la bière de son ami, et une fois de plus, l’a bu d’une seule traite avant de lever ses bras vers le ciel en signe de victoire.

CHUG, CHUG, CHUG 🍺



It's a party in Armstrong! pic.twitter.com/jGUWFXmTSI — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021

Comme on dit, les héros ne portent pas tous des capes.

