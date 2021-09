L’ancienne star du porno Mia Khalifa ridiculise un tatouage à l’effigie de son visage

Si vous décidez de vous faire tatouer le visage de Mia Khalifa, assurez-vous de choisir un artiste-tatoueur de talent.

Et si vous êtes vous-même un artiste-tatoueur d’un talent «passable», songez peut-être à confier à quelqu’un d’autre la tâche d’immortaliser votre actrice préférée.

Un admirateur de l’ex-vedette du porno l’a appris à ses dépens, récemment, quand il a dévoilé sur Instagram une oeuvre montrant Khalifa.

Arjun tattooz, un artiste basé à Delhi en Inde, a eu l’étrange idée de se tatouer lui-même le visage de Mia Khalifa sur un mollet.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, on peut d’abord voir la photographie qui a inspiré le tatouage, puis l’artiste le dévoiler en retirant la mousse de savon.



Il y a une certaine ressemblance et franchement, on n’aurait pas fait mieux, mais ce n’est pas parfait non plus.

La principale intéressée, elle, n’a pas aimé du tout.



Dans ses stories Instagram, elle a re-publié la vidéo en ajoutant la mention «Please say sike... This is... terrible», que l’on pourrait traduire par «Tu me niaises... C’est atroce».

Instagram Mia Khalifa





L’emoji de visage étourdi en dit long, également, sur son opinion à l’égard de l’oeuvre la représentant.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois où elle se plaint des tatouages à son effigie.

En 2018, elle avait aussi partagé une photo de tatouage en écrivant: «Arrêtez de vous faire faire des tatouages de moi. Ce n’est aucunement flatteur. C’est juste glauque».

Le tatoueur, lui, s’est avéré bon joueur.



Il a re-re-partagé sa vidéo initiale, avec les mentions de Khalifa, en mentionnant: «Merci beaucoup Mia Khalifa et les amis Insta pour (4 millions) de vues».

C’est toujours ça de gagné!

