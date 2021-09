On a testé les animateurs de l'île de l'amour sur les îles et sur l'amour

L'île de l'amour commence le 12 septembre et on a déjà chaud.

On a récemment eu la chance de rencontrer les animateurs Naadei et Mehdi, et comme on est des gens avec de la suite dans les idées, on a testé leurs connaissances sur les Îles, et sur l'amour! DU GÉNIE.

Bon, nos questions étaient peut-être un peu difficiles, mais au moins, tout le monde aura appris un petit quelque chose cette journée-là.

Et vous, auriez-vous mieux fait que les animateurs? À voir ci-haut!

L'île de l'amour, ça commence dimanche!

Découvrez déjà les sexy Insulaires ici:

