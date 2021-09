11 septembre: la mystérieuse photo bannie qui captive encore 20 ans après

Le 11 septembre 2001 a donné naissance à de nombreuses images qui resteront à jamais gravées dans notre inconscient collectif.

Mais rares sont les photos qui ont suscité autant de fascination que «The Falling Man».

Captée par Richard Drew du Associated Press, l’image incroyable montre un homme en train de chuter vers une mort certaine en bas de la tour nord du World Trade Center.

Alors qu’il est en train de vivre ses derniers moments sur Terre, l’homme semble étrangement serein. Avec sa tête vers le bas, sa jambe droite pliée et son corps qui s'aligne parfaitement aux lignes de la massive tour derrière lui, «The Falling Man» demeure une des photos de presse les plus saisissantes de l’histoire.

Après avoir circulé massivement dans les premiers jours suivant les attentats qui ont coûté la vie à 2 996 personnes, la photo a graduellement disparu. Même si la mort était omniprésente, le cliché de Drew était jugé trop choquant pour être observé alors que la blessure était si fraîche.

Selon ce que le journaliste Tom Junod (c’est d’ailleurs lui qui a baptisé la photo «The Falling Man») a raconté dans un article publié dans Esquire en 2003, plusieurs journaux «ont dû se défendre d’accusations qu’ils avaient exploité la mort d’un homme, l’avaient dépouillé de sa dignité, avaient envahi son intimité et avaient transformé une tragédie en voyeurisme».

La photo se fait toujours rare dans les médias américains, même aujourd'hui.

L’homme derrière la photo

Ce n’est pas comme ça que le photographe le voit. Le matin du 11 septembre, Richard Drew était en train de photographier un défilé de mode à Times Square lorsque le premier avion a frappé. Son éditeur lui a ordonné de se rendre au WTC. Quand il est sorti du métro, un deuxième avion avait frappé. Il a donc pris sa Nikon DCS-620 et a commencé à cliquer. Ça ne lui prendra que quelques secondes avant d'immortaliser le Falling Man.

«C’est une photo très silencieuse. Ce n’est pas comme beaucoup d’autres photos violentes d’autres désastres. Il n’y a pas de sang, il n’y a pas de tripes. Personne ne se fait tirer dessus. Mais les gens réagissent fortement. Ils se sentent comme s’ils peuvent se reconnaître avec cette photo. Ils auraient tous pu se trouver dans la même situation, et avoir dû faire le même choix que l’homme dans la photo», a expliqué le photographe au magazine Time en 2016.

Qui est le Falling Man?

Dans son article de 2003, Tom Junod s’était donné comme mission de trouver qui était l’homme qui avait touché autant de gens. Selon ses recherches, jugeant par les vêtements de l’homme, une chemise blanche avec un t-shirt jaune en dessous et des pantalons noirs, il s’agit probablement d’un employé du restaurant Windows of the World, qui se trouvait au 107e étage de la tour nord.

Ce jour-là, 79 employés du restaurant ont péri. Le journaliste canadien Peter Cheney croit connaître l’identité de celui qui se trouve sur la photo: Norberto Hernandez, le chef pâtissier du resto.

Cependant, cette théorie ne fait pas l’unanimité chez la famille du regretté chef. Son épouse est convaincue que ce jour-là, Norberto ne portait rien sous sa chemise. Par contre, sa sœur demeure convaincue qu’il s’agit de lui.

Même si son identité demeure toujours inconnue, le Falling Man est devenu un symbole puissant. Alors que le monde était en train de se détruire autour de lui, l’homme était le plus seul qu’un humain peut être.

Ce cliché pris quelques instants avant la fin de sa vie a résonné profondément avec l’isolement que des millions de quidams ont ressenti dans les jours qui ont suivi la tragédie, et que plusieurs ressentent encore aujourd’hui.

AFP

Dans ses dernières secondes, alors qu’il se dirigeait vers le sol à pleine vitesse, il était loin de douter à quel point son geste désespéré aurait un impact pour des décennies à venir.

