Des rapprochements et une villa de fou: 6 potins que vous devez savoir sur L’île de l’amour

Alors que les animateurs nous présentaient la villa de rêve, un petit coin de paradis pour les Insulaires, on en a profité pour recueillir quelques potins avant le début de l’émission, le 12 septembre prochain.

Voici six choses qu’on a apprises sur L’île de l’amour.

1. Une villa de rêve

Située dans l’un des quartiers les plus exclusifs de la péninsule de Los Cabos, au Mexique, cette «petite» villa qui comprend à peine 12 salles de bain accueillera les Insulaires de L’île de l’amour.

On laisse l’animatrice, Naadei Lyonnais, et le narrateur, Mehdi Boussaïdan, vous faire faire le tour du propriétaire sur TVA+.

Parmi les commodités, on compte une salle d’entraînement, un bar, quelques aires de détente, une piscine et une seule (mais vraiment grosse) chambre à coucher. Nos jeunes célibataires sexy devront apprendre à partager leur espace et leur lit, puisqu’ils dorment TOUS dans la même pièce... accompagnés de leur tendre moitié, bien sûr!

2. Déjà des rapprochements

Nos sources au Mexique nous ont assuré qu’il y aura beaucoup d’action lors de la première semaine. On assistera même à la naissance de nouveaux couples et – surtout! – à des rapprochements. On vous laisse faire vos prédictions. De notre côté, on va garder un œil sur Sandrine et Ismaël!

3. L’île de l’amour n’est pas vraiment une île...

On ne veut décevoir personne, mais Los Cabos se situe sur la péninsule de la Basse-Californie, au Mexique. Ce n’est pas officiellement une île, mais c’est tout comme: la villa se trouve sur le bout d’une longue péninsule. Il y a la plage, il y a la mer et il y aura définitivement l’amour! Regardez ça, comme c’est beau:

4. Qui se ressemble s’assemble

La production a tout fait pour trouver des Insulaires qui peuvent réellement bien s’entendre et développer des sentiments les uns pour les autres. Chaque Insulaire a été sondé pour bien cerner ses champs d’intérêt et savoir ce qui l’attire chez une personne.

On peut donc s’attendre à plusieurs rapprochements croustillants. Certains pourraient même développer assez vite des sentiments pour d’autres Insulaires. À suivre...

5. Los Cabos, pire WiFi du Mexique

Triste nouvelle pour la production et pour ceux qui n’habitent pas dans la villa de Los Cabos: le WiFi serait pourri! Tant pis pour les Insulaires: ils devront trouver de quoi se divertir autre que leur téléphone.

6. Un concours en vue

Vous avez envie de vivre une expérience VIP, comme les Insulaires? Repérez les indices dévoilés pendant l’émission et courez la chance de vous envoler pour le Mexique à bord d’un jet privé avec cinq de vos amis ! Plus de détails vous seront dévoilés très bientôt.

N’oubliez pas que la première de L’île de l’amour est ce dimanche 12 septembre, à 21h. Vous pourrez suivre les Insulaires du mercredi au samedi, sur TVA et TVA+.