5 choses à savoir sur la deuxième finaliste du US Open Emma Raducanu

La grande finale féminine du US Open se tiendra ce samedi et si vous pensiez que Leylah Annie Fernandez était incroyable, on vous présente son adversaire de 18 ans, Emma Raducanu.

Voici 5 choses à savoir sur la 150e raquette mondiale:

Elle est d’origine Britannique mais est née à Toronto

Elle est née à Toronto le 13 novembre 2002 et a déménagé avec sa famille à Bromley, au sud de Londres, à l’âge de deux ans. C'est là qu'elle appris à jouer au tennis dès l'âge de 5 ans et a rencontré son entraineur du moment, Nigel Spears.

Elle n’a que 18 ans

À 18 ans seulement, elle devient la plus jeune et première joueuse de tennis à aller en finale d’un tournoi du Grand Chelem tout en étant issue des qualifications. La rencontre finale entre Raducanu et Fernandez aura la plus jeune moyenne d’âge en finale du US Open depuis la victoire de Serena Williams, 17 ans, contre Martina Hingis, 18 ans, en 1999.

Son père est roumain et sa mère est chinoise

Enfant unique, ses parents ont une grande place dans sa vie. Son père a toujours voulu qu’elle se développe dans d’autres sports que le tennis afin de bâtir sa confiance en elle et sa mère lui a inculqué la valeur du travail et de la discipline.

Ella battu la championne olympique de Tokyo avant de se rendre en finale

En deux manches de 6-3 et 6-4, Raducanu s’est défait de la 12e raquette mondiale Belinda Bencic, qui avait d’ailleurs remporté l’or à Tokyo quelques temps auparavant.

Une étoile montante

Tout comme son adversaire de samedi prochain, Emma Raducanu est perçue comme une future star du tennis féminin. Si plusieurs experts disent que la prochaine rencontre entre cette dernière et Fernandez risque d’être très intéressante, on peut s’entendre pour dire que cette édition Cendrillon du US Open sera à jamais l'une des plus belles histoires s'étant disputée sur le court central de Flushing Meadows. D'ailleurs, si la Britannique sort grande gagnante de son duel, elle pourrait devenir la première lauréate des Internationaux des États-Unis à ne pas perdre un seul set depuis Serena Williams en 2014.

