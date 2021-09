Demi Lovato a vu un OVNI dans le désert californien.

La star de 29 ans a récemment retroussé ses manches avec son meilleur ami Matthew Scott Montgomery et sa soeur Dallas Lovato pour la série Unidentified with Demi Lovato, une émission qui explorera l'incident au cours duquel iel aurait vu un objet volant non-identifié dans le parc national de Joshua Tree.

S'exprimant durant une bande-annonce, Demi a déclaré : «J'ai vécu cette expérience folle à Joshua Tree. J'ai vu une lumière vive qui bougeait de façon bizarre, pas du tout comme un avion. Mon but est de découvrir ce qui s'est vraiment passé. Je suis Demi Lovato, artiste, activiste et témoin d'un OVNI.»

Demi avait expliqué cette expérience plus en détails l'année dernière.

Sur Instagram, la star a partagé cette expérience insolite dans un long post accompagné par une vidéo montrant un ciel étoilé, écrivant: «Ces derniers jours, j'étais à Joshua Tree avec un petit groupe d'êtres chers et @dr.steven.greer et son équipe. J'ai creusé profondément dans la science de la conscience et j'ai non seulement rencontré un sentiment de paix comme je n'en ai jamais ressenti, mais j'ai aussi observé des choses incroyablement profondes, dans le ciel mais aussi à quelques pas de moi. La planète est sur un chemin très négatif qui mène à une destruction certaine, mais NOUS pouvons changer ça ensemble. Si nous faisions partie du 1% de la population qui médite, nous pourrions forcer le gouvernement à admettre la vérité sur la vie extraterrestre parmi nous, et nous pourrions changer les habitudes destructives qui détruisent notre planète. Voici des preuves visibles depuis le désert qui ne peuvent plus être ignorées et qui doivent être partagées immédiatement.»

