10 moments chauds du premier épisode de l’Île de l’amour

Après seulement un épisode de l’île de l’amour, la nouvelle émission de rencontre de TVA, ça brasse déjà.

Au cours de la première heure de la série, on a eu la chance d’apprendre à connaître les dix (ou peut-être plus...) Insulaires, la ravissante animatrice, Naadei Lyonnais, et l'hilarant narrateur Mehdi Bousaidan.

Joël Lemay / Agence QMI

Ça n’aura pas pris de temps avant qu’il y ait de l’électricité dans l’air de la villa, en plus de sur les murs.

(Il y a vraiment beaucoup de néons dans la maison. Ça fait jeune.»

Voici donc 10 moments forts de l’Île de l’amour.

1. «SIGNES ASTROLOGIQUES!»

Gracia a été dans la villa exactement quatorze secondes avant de demander aux autres filles quels étaient leurs signes astrologiques

Si vous voulez les savoir, parce que ça l’air important, ils sont ici:

2. Des frenchs entre filles

Isabelle a dévoilé qu’elle n’a jamais embrassé une autre fille. Elle semble être la seule Insulaire dans cette situation.

3. Faire l’amour en haut de ses parents

Marek n’a aucun scrupule à faire l’amour alors qu’il se trouve à seulement quelques mètres de ses parents.

«Je leur dit de monter le son de la télé pis l’orange arrive.»

On aura entendu ça à la télévision en ce beau dimanche soir.

4. Les pauvres boys

Alors que les filles devaient s’avancer pour les gars qui les attiraient, Mohab, Marek, Ismaël et Benjamin ont tous fait face à des criquets métaphoriques. Sandrine est la seule qui s’est avancée pour Samuel.

5. Un premier et un deuxième malaise

Les deux n’ayant pas été choisis par personne (en premier choix), Ben et Gracia se sont retrouvés ensemble... Gracia ne s’est pas gênée pour exprimer ses doutes devant le groupe.

Alors que Naadei lui demandait si elle était contente de son nouveau couple forcé, elle a répondu: «Euh, on verra. On va se donner la chance, on va pas tout de suite se dire c’est dead, tsé.»

Ne vous en faites pas, Benjamin a eu la chance d’y remettre la monnaie de sa pièce plus tard. Questionné à savoir qui il trouvait le plus de son goût, il a avoué que ce n’était pas sa partenaire Gracia, mais plutôt Isabelle...

6. VIBE VIBE VIBE

Il y a eu abus de l’expression «beau vibe».

J’aime ta vibe.

Je sens ta vibe.

Tu me donnes une bonne vibe.

Du gros abus.

7. Le grand vieillissement

Ismael a créé un petit froid en croyant qu’Audrey avait 28 ans.

Elle a 27 ans.

8. Trip à 3

Sandrine a déclaré qu’elle ferait un trip à trois avec Samuel et Marek.

9. Tous les gars trippent sur Isabelle

On les comprend.

#YasQueen

10. Un nouveau joueur musclé et grand

À la toute dernière minute, un certain Tommy-Lee a fait son entrée sur l'île.

Dès le prochain épisode, le beau géant aura la chance de briser un couple. Ça promet!

