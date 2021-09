[VIDÉO] Des spectateurs sauvent un chat d’une chute fatale en l’attrapant avec un drapeau dans un stade de football

Les partisans des Hurricanes de Miami en ont eu pour leur argent en fin de semaine dernière: leur club a gagné la partie et ils ont sauvé la vie d’un chat!



Alors que l’équipe de football de l’Université de Miami affrontait ses rivaux de Appalachian State au Hard Rock Stadium, en Floride, un chat un peu trop téméraire s’est aventuré dans les hauteurs des gradins.

Des fans de football ont bien tenté de lui venir en aide, mais le matou blanc et noir s’est retrouvé dans la pire position possible, c’est-à-dire accroché à un balcon, à quelques griffes seulement de tomber dans le vide.

Et ce qui devait arriver arriva: le chat a perdu prise et a chuté vers une mort certaine, même si on sait tous qu’un chat retombe toujours sur ses quatre pattes et que les chats ont neuf vies.

Heureusement, en ce 11 septembre 2021, de braves patriotes américains avaient envie de commémorer les attentats du 11 septembre 2001 et avaient amené avec eux un drapeau des États-Unis. (Quoique, selon cette entrevue donnée au Daily Mail, les propriétaires du drapeau traîneraient ce dernier à toutes les parties, 11 septembre ou pas.)

La chute libre du chat a donc pu être interrompue par la bannière étoilée tenue par une demi-douzaines de spectateurs extatiques.

Dans le stade, l’attrapé spectaculaire a été accueilli avec une clameur assourdissante, et le chat, en bonne santé, a pu être remis aux autorités du stade.

C’est à voir dans la vidéo ci-haut.



Les Hurricanes ont vaincu Appalachian State au compte de 25 à 23, pour ceux que ça intéresse.

