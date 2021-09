25 ans après son décès: 11 choses que vous ne saviez peut-être pas Tupac Shakur

Mardi marquait les 25 ans de la mort du rappeur Tupac Amaru Shakur.

Atteint quatre fois par balles le 7 septembre 1996 à Las Vegas, il a succombé à ses blessures le 13 septembre.

Ce funeste aboutissement de la guerre entre la côte-ouest et la côte-est, ainsi que les Crips et les Bloods, a freiné ce qui s'annonçait comme une brillante carrière pour le rappeur.

Voici 11 choses à savoir sur le légendaire Tupac Shakur:

1. Il est originaire de la Côte-Est

Malgré le fait qu’il ait déménagé à 17 ans sur la Côte-Ouest, le rappeur est à l’origine né dans Harlem à New York le 16 juin 1971. On note un petit conflit d’intérêt ici, étant donné qu’il a beaucoup contribué à la guerre entre les deux territoires tout en se rangeant du côté de la Côte-Ouest.

2. Son vrai nom n’est pas Tupac Amaru Shakur

Lesane Parish Crooks, un peu moins «gangster» comme nom n’est-ce pas ? On remercie sa maman qui a décidé quelque temps après sa naissance, de le rebaptiser Tupac Amaru Shakur en l’honneur d’un révolutionnaire à la tête d’un mouvement de rébellion contre les espagnol au Pérou. Selon les ouï dire, Tupac Amaru signifierait d’ailleurs «serpent brillant», et Shakur «reconnaissance à dieu».

3. Le rap et le jeu ne seraient pas ses seuls talents artistiques

Il a aussi suivi des cours de ballet à l’école des Arts de Baltimore.

4. Jada Pinkett Smith et Tupac

Cette amitié de longue date a soulevé beaucoup de questionnement. Ces deux stars se connaissaient depuis l’enfance mais Jada a toujours nié une possible liaison amoureuse malgré cette très forte relation. Tupac a même écrit un poème qui laisse sous-entendre le contraire et qui, avec raison, a rendu Will Smith très jaloux.

5. Il a fait ses débuts avec Digital Underground

On va vous laisser admirer le tout.

6. Selon Tupac, on lui aurait demandé de passer un test de dépistage pour le VIH avant de filmer la scène d’amour avec Janet Jackson dans Poetic Justice.

7. Il était un grand amateur de littérature et de philosophie

«Roméo et Juliette c’est comme la guerre entre les Crips et les Bloods, l’un fait partie d’un gang et l’autre fait partie du camp adverse. C’est de la vrai merde de ghetto», dit-il. On est pas trop sûr de celle-là mais on voit où il veut en venir.

Il a aussi étudié le philosophe Machiavel et son ouvrage Le Prince en prison, ce qui lui a inspiré son nouveau nom de scène Makaveli.

8. Son ex-femme prétend qu’il aurait auditioné pour le rôle de Bubba dans Forest Gump

On aurait vraiment voulu voir ça, même si l'acteur retenu était au final très bon. Imaginez Tupac et Tom Hanks parler de leur rêve d'avoir un crevettier, une scène digne des Goldens Globes.

9. Après sa mort, les membres de son groupe les Outlawz ont fumé ses cendres

Une bonne grosse puff de cannabis avec un peu de cendres...

10. Il a vendu plus d’album mort que vivant

Tupac Shakur with his mother Afeni Shakur Featuring: Afeni Shakur Where: United States When: 17 Dec 2003

C’est quand même triste de savoir qu’il n’aura jamais pu voir l’étendu de son succès.

Il a vendu plus de 75 millions d'albums à travers le monde et ce même après sa mort et 7 de ses 11 albums platines sont sortis à titre posthume. C’est ce qu’on appelle laisser sa trace.

11. Tupac Shakur, immortel

En 2012, le célèbre festival Coachella a prouvé au monde entier que la légende de Tupac est toujours vivante. Lors du spectacle de Snoop Dogg, un immense hologramme du défunt rappeur est apparu afin de l’accompagner une dernière fois sur scène.

