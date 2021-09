La robe de Kim Kardashian au Met Gala était très très très spéciale et les internautes n’ont pas manqué de le remarquer

C’était soir de gala, ce lundi à New York: le gratin culturel étatsunien était réuni au Metropolitan Museum of Art pour la très courue soirée caritative annuelle.



Les stars se sont donc vêtues de leurs plus beaux atours et sont venues défiler à tour de rôle sur le tapis rouge.

L’occasion était donc trop belle de vouloir voler la vedette et c’est exactement ce que Kim Kardashian a décidé de faire.



Sa robe haute-couture Balenciaga n’a laissé personne indifférent.

Alors qu’on est habitués de la voir arborer beaucoup de peau et très peu de tissu, elle a opté, cette fois-ci, pour une formule différente.

La formule «pas du tout de peau; beaucoup de tissu».

La robe moulante noire lui conférait un look furtif, semblable à une ombre...

On aurait dit une silhouette en ombre chinoise.

Le plus étonnant demeurait toutefois la curieuse cagoule lui cachant entièrement le visage.

Sur Twitter, de nombreux internautes se sont amusés à lui trouver des ressemblances.

Le modèle Kim Kardashian: c’est ça le progressisme? J’ai dû rater quelque chose .. pic.twitter.com/AcAU1JsWju — Vesna Vesnouchka (@vesnouchka1) September 14, 2021

Étrangement, son ex-mari Kanye West avait aussi, dans les derniers temps, choisi l’anonymat lors de différentes sorties publiques.



Au défilé haute couture de Balenciaga, à Paris:

À une partie de basketball 3 contre 3, à Las Vegas:

Une réconciliation sous le thème de l’amour incognito est-elle à l’ordre du jour? Si ça arrive, vous l’aurez lu sur le Sac de Chips en premier!

