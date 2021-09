Damien Robitaille reprend une chanson très explicite

Bon.

On ne sait pas pourquoi on n'avait pas vu ça passer en février dernier, mais Damien Robitaille nous a offert sa reprise de Closer de Nine Inch Nails.

Si on vous en parle aujourd'hui, c'est que le moustachu l'a repartagée sur son compte Twitter aujourd'hui, 15 septembre, et que cette fois-ci, on ne l'a pas manquée.

En effet, après plusieurs mois à publier une reprise de chanson par jour sur ses réseaux sociaux, Damien Robitaille, à court de chansons qui ne sont pas Closer de Nine Inch Nails, a repris Closer de Nine Inch Nails en février 2021.

Eh oui, on pensait peut-être qu’on pourrait s’en sortir sans être obligés d’entendre le chanteur franco-ontarien murmurer les paroles «I want to fuck you like an animal», mais non.

Sa version de 2 minutes et 17 secondes reste quand même fidèle à l’originale.

Si comme nous, vous l'aviez manqué en février, elle va sûrement vous rester dans la tête pour le reste de la journée.

