La ville de Portland inaugure le pont Ned Flanders pour encourager les gens à être gentils

La ville de Portland a inauguré un nouveau pont piétonnier et cyclable et les habitants ont trouvé le meilleur nom possible à y donner: on vous présente le pont Ned Flanders.

Dans le but de promouvoir la bonne volonté et la gentillesse, la ville a décidé d'honorer le plus sympathique et aussi le plus mou des voisins des Simpsons. Souhaitant que la construction soit aussi solide que l'est le personnage avec ses convictions...

On peut lire à l'entrée du pont: «Hi-Diddly-Ho neighborinos» ou si vous préférez «Allo-Diddly-Ho les voisinos», en référence au dialecte particulier de Flanders.

La communauté de Portland a décrit Flanders comme «un ami fidèle d’Homer, un peu maladroit, mais optimiste, et une célébrité incontournable des dessins animés».

Getty Images/AFP Le créateur des Simpsons Matt Groening accompagné des célèbres personnages de Bart et Homer.

Il faut mentionner que Portland est la ville natale du créateur des Simpsons, Matt Groening et qu’il a tout de suite embarqué dans le projet. D’ailleurs, ce n’est pas le seul attrait de la ville qui honore ce dessin animé, puisque vous pouvez aussi trouver les rues Van Houten (le nom de famille de Milhouse, le meilleur ami de Bart) et la rue Kearny (l’une des brutes de l’école primaire des Simpsons).

Bref, soyez donc gentils les uns avec les autres. C'est ce que Ned aurait voulu.

