Les nouvelles publicités de lait de Laurent Duvernay-Tardif sont vraiment hilarantes

Le joueur de football professionnel, médecin et homme parfait Laurent Duvernay-Tardif est de retour dans une nouvelle série de publicités pour le lait.



Et on ne va pas y aller par quatre chemins: elles sont excellentes!

Il y a la déclinaison «Petit gars de la campagne»:

Il y a la variation «Athlète»:

Et il y a notre préférée, la version «Étudiant»:

D’ailleurs, à ce sujet, Laurent Paquin avait un peu vendu la mèche, il y a quelques jours, en partageant cette image sur ses réseaux sociaux.

Il est tellement parfait que c’en est fatigant! Et derrière lui, c’est Laurent Duvernay-Tardif. (Souvenir de tournage, pub de lait) Publié par Laurent Paquin - La page officielle sur Lundi 13 septembre 2021



La blague des «Laurents essentiels» est toutefois demeurée intacte, pour notre plus grand bonheur!

