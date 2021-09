MALAISE: Joe Biden pose avec des enfants qui portent des vêtements pro-Trump

Le président Biden s’est rendu en Pennsylvanie afin de commémorer les attentats du 11 septembre et on a eu le droit à un petit malaise. Pendant son tour de la petite ville de Shanksville, le président s’est arrêté à la station de pompiers local pour prendre quelques photos avec les citoyens. Cette séance photo nous a donné droit à l’un des plus gros trolls de l’année.

Trois enfants se sont fait photographier avec le président Biden, tout en arborant des vêtements à l'effigie de Donald Trump.

On peut voir sur la photo une petite fille avec une casquette bleue sur laquelle est écrit «Make America Great Again», une autre avec une casquette moins subtile écrite «Trump» et notre préféré, le garçon avec son chandail «I’ll be back» avec la grosse face de Donald et des lunettes à la Kanye West.

La photo a d’abord été publiée sur Facebook par une maman du groupe d’enfants qui a écrit: «Nous n’avons pas toujours la même vision, mais nous pouvons tous travailler ensemble et être unis». Unis comme dans «on porte tous des Crocs et des vêtements pro-Trump pour rencontrer le président» !

