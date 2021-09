Ronaldo atteint une femme en pleine face mais se fait pardonner de la bonne façon

Avoir la chance de rencontrer le beau Ronaldo doit être le rêve de plusieurs femmes et hommes sur la planète, mais peut-être pas de cette façon-là...

On ne sait pas si on doit rire ou s’inquiéter, mais lors de son échauffement contre le Young Boys de Berne (en passant on vous conseille d’écrire le nom de l’équipe au complet dans votre recherche Google), la star de Manchester United Cristiano Ronaldo a atteint une garde de sécurité en pleine poire avec son tir foudroyant. On se demande encore comment elle a pu se relever après le choc!

Tel un vrai gentleman, il n’a pas hésité une seconde à sauter la barrière qui le séparait de la dame afin de lui prêter main-forte. Le moment a été capté par plusieurs amateurs présents et on vous laisse voir cette scène tout de même loufoque, le tout accompagné de la douce voix mélodieuse de Chris Martin.

Il semble réellement s'inquièter pour la dame.

Hier, lors de l'échauffement du match entre le Young Boys et Man United, Cristiano Ronaldo a assommé une stadière avec une frappe ! 😬



Il s’est donc naturellement improvisé traducteur afin d’aider l’équipe médicale qui prenait en charge la steward 👏🏻



pic.twitter.com/TArgBEQ6fQ — 𝐋𝐞𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 (@Leandr4o) September 15, 2021

Malgré la défaite de son équipe, Cristiano s’est quand même fait pardonner en offrant à la garde de sécurité en question, l'un de ses chandails de partie. Probablement rempli de sueur et traces de gazon, mais bon, on ne dit pas non. C'est sûr qu'il sent bon pareil, c'est Ronaldo.

En excluant le fait que le geste de Ronaldo est exemplaire, le tout nous a fait rire parce que cette photo est excellente.

Ce n'es pas le même maillot..😏😏😏 pic.twitter.com/NZF0L7KsLG — Godjack (@Godjack28) September 15, 2021

