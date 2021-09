Voici les 4 civiles qui s'envoleront dans l'espace avec le prochain vol de SpaceX

Le lancement de la première mission de tourisme spatial de SpaceX est prévu pour mercredi soir et on vous présente les chanceux qui vivront l’expérience d’être astronaute pendant trois jours.

Jared Isaacman

Tout d’abord celui qui a rendu toute cette histoire possible, le milliardaire Jared Isaacman. À 38 ans, il est le patron de plusieurs services financiers, un pilote de l’air hors pair et papa de deux enfants. C’est lui qui a payé la modique somme (probablement des dizaines de millions) à SpaceX afin de pouvoir effectuer ce voyage. Généreux de nature, il a offert trois sièges à de parfaits inconnus afin de l’accompagner dans l’espace. Il sera d’ailleurs le commandant de la navette.

Hayley Arcenaux

Hayley Arcenaux est une assistante médicale de 29 ans. Elle a livré un combat contre le cancer très jeune, mais a heureusement gagné sa bataille. Arcenaux deviendra la plus jeune Américaine à se rendre dans l’espace ainsi que la première à y porter une prothèse.

Chris Sembroski

À 42 ans, Chris Sembroski est probablement le plus qualifié pour cette mission. Ancien de l’armée de l’Air américaine, il travaille actuellement dans le domaine aéronautique.

Sian Proctor

La dernière membre de l’équipe et non la moindre, Dr. Sian Proctor, 51 ans, deviendra la première afro-américaine à s’envoler pour l’espace. Elle est professeure des sciences de la Terre et est déjà passée très près d’être sélectionnée par la NASA en 2009.

Le décollage de la fusée Falcon 9 est prévu pour mercredi soir vers 20h en Floride, au même endroit où la mission d’Apollo 11 vers la lune fût lancée.

Les passagers feront 15 fois le tour de la Terre par jour et devraient atterrir à l’aide d’énormes parachutes quelque part en Floride.

Nous leur souhaitons un bon voyage là où la main de l’homme n’a jamais mis le pied et comme dirait l’un des plus grands capitaines de l’histoire: «Veni vidi vici ce qui veux dire: je vais y aller, je vais checker, pis m’en va vous rapp’ller».

