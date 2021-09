Cet homme vit comme un vrai hobbit et les photos sont incroyables

Un superfan de l'œuvre de J.R.R Tolkien a compris que s'il ne pouvait pas se rendre lui-même à la Terre du Milieu, il la ferait venir à lui.

L’Italien Nicolas Gentile vit depuis trois ans dans une maison de hobbit qu’il a bâtie de ses propres mains.

On savait que Le Seigneur des Anneaux avait des fans de tout genre, mais on parle quand même ici du niveau supérieur.

Le pâtissier de 37 ans s'est rendu compte que la région des Abruzzes, où il habite en Italie, ressemblait étrangement à la célèbre région de la Comté. La seule chose qui y manquait, c’était une maison.

À partir de là, tout s'est enchaîné: l’achat d'un terrain dans la forêt ainsi que la construction de cette maison de hobbit aux allures assez familière.

Depuis, il y vit avec sa femme et ses deux enfants. La famille Gentile (c'est vraiment parfait comme nom pour une famille de hobbits), a fièrement adopté le mode de vie de la Terre du Milieu.

Nicolas travaille très fort à agrandir la région afin de construire un village complet de hobbit, habitable bien sûr, appelé le «Comté de Gentile». Il a l’intention d’amasser près de 1,78 million pour construire son village grâce à des dons.

Il a évidemment organisé sa propre Communauté de l'Anneau et ensemble, les participants ont traversé la Terre du Milieu (la moitié de l'Italie) afin de jeter l'Anneau dans le volcan de la Montagne du Destin (le Vésuve).

Dans le but d’amasser des fonds pour sa cause, notre valeureux hobbit a aussi demandé de l'aide directement de la Terre du Milieu ou plus précisément de la Comté.

C'est beau.

