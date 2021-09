Pour qui tu devrais voter selon ton signe astrologique

Les prochaines élections fédérales auront lieu le 20 septembre prochain, soit sept jours avant la dernière fois que mercure sera en rétrograde en 2021.

Tout ceci peut créer beaucoup d’incertitude quand vient le temps de choisir pour quel candidat voter. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider.

Voici nos conseils pour chaque signe:

Bélier

Vous êtes énergique, audacieux et courageux. Vous êtes un leader naturel. Votez pour le candidat qui a les valeurs les plus proches des vôtres.

Taureau

Vous êtes sérieux, stable, et terre-à-terre. Vous savez quels enjeux vous préoccupent. Votez pour le candidat qui a les valeurs les plus proches des vôtres.

Gémeaux

Vous êtes un être frivole avec une légèreté d’esprit remarquable. Votez pour le candidat qui a les valeurs les plus proches des vôtres.

Cancer

Vous êtes évidemment nostalgique et sensible. Les gens qui vous entourent, que ce soit votre famille ou vos amis, sont ce qu’il y a de plus important pour vous. Votez pour le candidat qui a les valeurs les plus proches des vôtres.

Lion

Vous aimez jouer, discuter et surtout briller. Votez pour le candidat qui a les valeurs les plus proches des vôtres.

Vierge

Raisonnable et sérieux sont les mots parfaits pour vous décrire. Votez pour le candidat qui a les valeurs les plus proches des vôtres.

Balance

Vous êtes équilibré et intellectuel, toujours friand de nouvelles informations. Nous avons la certitude que vous suivez cette campagne de près et le ferez jusqu’à la toute fin. Votez pour le candidat qui a les valeurs les plus proches des vôtres.

Scorpion

Votez pour Maxime Bernier.

Sagittaire

L’ambition et la fougue ne sont pas des vertus qui vous manquent. Votez pour le candidat qui a les valeurs les plus proches des vôtres.

Capricorne

Vous êtes quelqu’un de réaliste, les deux pieds ancrés fermement sur terre. Votez pour le candidat qui a les valeurs les plus proches des vôtres.

Verseau

Dire que vous êtes toujours à la recherche de nouveautés serait un euphémisme. Vous êtes créatif et original. Votez pour le candidat qui a les valeurs les plus proches des vôtres.

Poissons

Vous gigotez, vous barbotez, vous vivez dans l’eau. Tout au fond du lac, vous faites des flique flaques, votez pour le candidat qui a les valeurs les plus proches des vôtres.

