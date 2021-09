Un homme a déféqué dans un congélateur d’épicerie et une cliente a mis la main dans ses excréments en prenant un sac de roulés à la pizza

Un homme pris d’une violente envie #2 a cru bon se couler un bronze dans le rayon des surgelés, laissant derrière lui un infâme tas.



Dimanche soir, à Moore dans l’Oklahoma, Shirley Wright-Johnson est allée faire l’épicerie avec ses deux enfants.

Elle était loin de se douter, à ce moment-là, que sa vie allait changer dans le département des aliments congelés.

«J’ai pris un sac de roulés à la pizza et il y avait littéralement de la merde», a déclaré la mère de famille à KFOR. «De la merde humaine. Excusez mon langage.»

Son séjour chez Crest Foods venait de virer au cauchemar.

«J’étais outrée, j’étais dégoûtée, je me suis sentie violée», a dit Wright-Johnson au journaliste de KFOR.



Deux jours après l’incident, elle essayait toujours de comprendre ce qui avait pu se passer.



«J’ai pris le sac et j’ai senti quelque chose de moelleux, donc je l’ai retourné et c’est là que je l’ai vu [le tas d’excréments]», s’est indignée la femme.



Selon celle-ci, un autre sac de roulés à la pizza avait été placé par-dessus, pour le dissimuler.

Les forces constabulaires de Moore ont confirmé qu’il s’agissait bel et bien de caca humain.

Elles sont d’ailleurs intéressées à rencontre l’homme qui peut être vu sur cette image:

Moore Police Department



«Cet individu a été aperçu se dirigeant vers le rayon des surgelés, où il a déféqué dans un des congélateurs avant de laisser derrière lui son cadeau», a indiqué le lieutenant Kyle Johnson de la police de Moore.



L’homme aurait également été aperçu en train de prendre des photos des clientes féminines du commerce.

«C’est un peu perturbant. On ne voit pas ça souvent», a ajouté Johnson.



De son côté, la victime de l’attentat à la crotte a immédiatement averti les employés du supermarché, s’est lavé les mains et est retournée chez elle avec ses 2 enfants.



«Sur le chemin du retour, ils disaient: “Maman, ça sent encore”. Et je répondais: “Je sais. Je le sens aussi, mon amour”».

Le supermarché Crest n’a pas commenté l’affaire, mais madame Wright-Johnson affirme qu’elle s’est fait offrir des steaks par le bureau chef pour compenser son expérience désagréable.

Le déféqueur du rayon des surgelés court toujours...

