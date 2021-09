GND amoche le premier ministre Legault sur Twitter

On continue les débats sociaux plus ou moins importants à l’Assemblée nationale, alors que Gabriel Nadeau Dubois explique sa vision de la querelle entre lui et le premier ministre sur Twitter.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, GND revient sur les incidents de mercredi dernier, lorsqu’il avait traité le premier ministre de Duplessis et que ce dernier avait répondu en le traitant de woke. Les couteaux volent bas à l'Assnat...

• À lire aussi: Maurice Duplessis avait des défauts, mais il n'était pas woke comme Nadeau-Dubois, selon Legault

Pendant que François Legault parle de ses lubies, les solidaires abordent les vrais enjeux.

Deux visions différentes du Québec.👇 pic.twitter.com/L5lgtNA02y — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) September 16, 2021

Cette subtile attaque contre Legault survient quelques jours après l'incident de mercredi dernier et le représentant de Québec solidaire tâche de rappeler aux gens la pertinence de toute cette histoire comparativement aux – disons-le ainsi – plus gros problèmes de la nation québécoise.

• À lire aussi: Gabriel Nadeau-Dubois envoie une flèche à Legault et pose avec son wok

«Le premier ministre a réfléchi entre hier et aujourd’hui. Sauf que, de toute évidence, ce n’est pas à comment réparer notre système de santé, qu’il a réfléchi», lance GND, alors qu’il envoie un extrait de François Legault nous expliquant sa définition recherchée d’un woke.

«Pour moi, un woke, c’est quelqu’un qui veut nous faire sentir coupables de défendre la nation québécoise ou défendre nos valeurs, comme la loi 21», explique le premier ministre dans la vidéo ci-dessus.

Photo Chantal Poirier François Legault nous explique sa vision bien claire de ce qu'est un «woke».

On remercie Franky pour cette définition plus ou moins névrosée du mot «woke» et on souhaite que tous les membres de l’Assemblée nationale se réveillent, parce qu’il nous semble qu'on a d'autres chats à fouetter. On s'entend pour dire que le choc des générations est plus évident que jamais.

D’un autre côté et par pur hasard, lequel des deux gagnerait dans un ring, selon vous?

Quiz Qui gagne le combat dans un ring de boxe ? GND Legault Partagez votre résultat sur Facebook

À voir aussi dans le Sac de chips:

s

s