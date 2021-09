Une Youtubeuse se fait ramasser après avoir utilisé son fils pour attirer des clics

À tous ceux qui voulaient une preuve que la vie d’influenceur est loin d’être aussi rose que ce qu’ils peuvent laisser paraître, la voici.

Une maman youtubeuse s’est attiré les foudres de ses abonnés après avoir publié une vidéo non éditée où elle apparaît avec son garçon. À la base, c’est déjà un peu bizarre de faire une vidéo avec ton enfant et de la publier sur les réseaux sociaux, mais quand tu lui demandes de tout mettre en scène, c’est pire!

Plus tôt cette semaine, Jordan Cheyenne a mis en ligne un vlogue expliquant que le chien de la famille est atteint d’une grave maladie et risque de mourir. Elle nous fait part de son expérience avec son jeune garçon, Christian. C’est quand même super touchant, à la base: on n’est pas sans cœur!

On dépasse la limite de l’acceptable lorsque, à la fin de la vidéo, elle demande à son fils de poser pour la vignette (la petite photo qui apparaît lorsque vous sélectionnez une vidéo sur YouTube, par exemple). «Approche-toi et mets ta tête ici», dit-elle à son enfant qui, en passant, pleure déjà, en pointant sa poitrine. «Il faut que tu aies l’air de pleurer pour la photo», renchérit-elle, et son fils de lui répondre de la façon la plus logique qui soit: «Je pleure déjà, maman!»

La youtubeuse s’est d’abord excusée sur les réseaux sociaux en disant que son geste était tout simplement gênant (bravo, championne), puis a complètement supprimé la vidéo. Quelques jours plus tard, Jordan a désactivé toute sa chaîne.

On espère pour elle qu’elle a appris sa leçon. C'est bien beau, publier du contenu, mais à quel prix?

