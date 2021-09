Deux députés québécois se sont mariés samedi et voici tout ce qu’on en sait

Eh bien eh bien eh bien!

Alors que tout le Québec se déchire présentement la chemise à savoir pour qui voter aux élections fédérales de lundi, pour qui voter aux élections municipales de novembre, en plus de tenter de déterminer si les droits individuels devraient primer sur la santé collective; deux députés libéraux provinciaux, eux, ont choisi de s’unir.

Il s’agit de Marwah Rizqy, députée de St-Laurent et de Greg (Gregory de son vrai nom) Kelley, député de Jacques-Cartier.

(Ne vous en faites pas Mme Rizqy si ce souvenir vous est pénible, vous ne vous en souviendrez pas le jour de vos noces!)

he he he he.

Le mariage du 18 septembre a eu lieu sur la terrasse Place d’armes, un magnifique emplacement bien contenu des Instagrammeurs de la métropole.

De là-haut, les convives peuvent profiter de l’incroyable vue sur Montréal tout en cognant frénétiquement sur leur verre de vin pour que les mariés s’embrassent.

Les mariés étaient resplendissants. La météo n’a pas fait des siennes et la vue était belle. Le bouquet était juste assez coloré.

Tu parles d’un hasard!



Face à face avec les députés @marwahrizqy et @gharperkelley avant leur mariage.



Ils sont beaux et heureux. La robe de Marwah est juste magnifique. 💖 #bonheur #polqc #grosseenquete 😉 pic.twitter.com/gks1L4Dj2G — Martine Biron (@M_Biron) September 18, 2021

Comme on est en 2021, voici la députée/mariée qui se fait maquiller sur TikTok:

En boni: Marwah a célébré son bachelorette en «shootant des pigeons à l’argile».

Vive les mariés!

