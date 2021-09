On a rencontré Ismaël, le premier insulaire évincé de l'île de l'amour

Ismaël est le premier candidat évincé de L’île de l’amour. Toujours bien au chaud sur la péninsule de Los Cabos, il a eu la gentillesse de s’entretenir avec nous afin de nous livrer ses commentaires sur son expérience. On va se le dire d’avance, si les filles de l’émission lui ont tourné le dos, il va au contraire faire fureur à son retour au Québec.

«Très content de vous voir!», dit-il avec un grand sourire. «J’ai vraiment hâte de revenir à la maison et de revoir ma famille surtout, de revoir mes amis et de regarder les émissions!», dit-il.

Après son élimination de samedi dernier, Ismaël a eu le temps de revenir sur son parcours. «Honnêtement, je n’avais aucune idée c’était quoi, L’île de l’amour. Entre toi et moi, j’avais aussi commencé le processus pour une autre télé-réalité, mais j’ai été choisi pour celle-ci et je suis tombé en amour avec le concept. Je n’ai que du positif à dire sur mon séjour à Los Cabos», explique-t-il.

Ismaël et Mohab à la cérémonie de la flamme.

«J’ai adoré être à l’émission! C’est sûr que ça te sort de ta zone de confort et tu dois faire attention à ce que tu dis ou ce que tu fais. Par exemple, on avait un petit code entre les gars pour quand on devait aller faire un pet sans se faire voir ou entendre!», dit Ismaël en ricanant lorsqu’on lui demande son point de vue sur la télé-réalité. «Vraiment, c’est une belle expérience et ce que j’en retire, c’est que tu dois être toi-même. Tu ne peux pas jouer un personnage parce que dans le fond, une fois revenu au Québec, t’es mieux d’être capable de tenir ce personnage pendant longtemps», renchérit-il.

Ce n’est pas l’île de l’amitié

Au moment de la cérémonie de la flamme, la «blonde» d’Ismaël, Audrey, a finalement choisi de poursuivre son aventure avec Benjamin. À notre grande surprise! On aurait pu penser que les deux amis se seraient aidés mutuellement pour le reste de l’aventure, mais le principal intéressé comprend totalement la décision d’Audrey.

«On a pris la décision de se friendzone avant même qu’on sache qu’il y avait une élimination. Je parlais plus avec les autres qu’elle. Cette fille-là est incroyable, c’est une super amie et j’ai hâte de la revoir en dehors de l’aventure, mais on n’avait pas de potentiel amoureux. Elle aime avoir l’attention des gars qui sont intéressés par elle et c’est le cas avec Benjamin alors je suis content pour eux. De son côté, Ben aime les filles un peu superficielles, il me l’avait dit qu’il voulait apprendre à la connaître et que c’était son genre de fille. Il se lève le matin en courant pour lui préparer son café! Sans rancune et sans regret. On n’est pas à l’île de l’amitié non plus», explique-t-il.

«Je ne voulais pas non plus me retrouver à briser des couples. Ce n’est pas moi ça. Je suis resté authentique», dit-il, tout en confirmant qu’il est un vrai gentleman.

Ismaël a très hâte de revoir les gars.

Pour terminer notre petit moment avec le sympathique Ismaël, on lui a posé 11 questions insolites afin que ses futures prétendantes en sachent un peu plus sur le célibataire le plus sexy qui débarque à Montréal.

1- Savais-tu que Los Cabos n’est pas une île?

«Pour vrai, je n’avais aucune idée c’était où! C’est la première fois que je suis dans le sud, imagine!», dit-il en riant.

2- Ta saveur de M.Freeze préférée?

Un petit moment d’hésitation et... «Crime, je ne mange même pas de M.Freeze! Je vais dire le bleu, admettons?»

3- Parce que ça semble vraiment important sur l’île, quel est ton signe du zodiaque?

«Signe du zodiaque? C’est l’astrologie ça? Scorpion».

Ne dis jamais ça à Sandrine mon chum.

4- Comment prends-tu ton hot-dog?

«Je n’en mange pas, ça finit là», dit-il un peu essoufflé de ces questions en rafales.

On s’attendait un peu à cette réponse étant donné qu’on a tous eu la chance de le voir en chest et de songer un peu à nos choix alimentaires en même temps.

5- Est-ce que tu es du genre à essuyer ta vaisselle ou tu la laisses sécher?

«Ouhhhh très fort comme question», songe-t-il. «Si je suis pressé, je vais la laisser sécher, mais sinon, on l’essuie vite vite parce que ça fait plaisir à la Mom douce!».

6- Une chose dont tu ne peux pas te passer pendant 24 heures.

«LA BOUFFE!», s’exclame-t-il rapidement.

7- Cuir ou dentelle?

«Oh... OHHHH... dentelle... OH OUI DENTELLE MON GARS!»

8- Ton film préféré?

«Pursuit of Happiness»

9- Ta date idéale?

Attention, mesdames, prenez des notes à la simple et modeste date idéale d’Ismaël!

«Pour vrai, je pensais l’avoir à L’île de l’amour. Un tour d’hélicoptère sur la péninsule de Los Cabos (il apprend vite le beau Ismaël). On saute en parachute, on tombe sur la plage où on a un beau petit set-up romantique avec un beau feu autour et je finis ça avec un bon massage à ma demoiselle. Rappelle-toi, j’étudie en thérapie sportive alors j’ai des mains magiques», dit-il en riant en se rendant compte de ce qu’il vient de dire.

10- Es-tu toujours prêt à trouver l’amour?

«Absolument! Les portes sont grandes ouvertes. Je retourne sur l’île [de Montréal] bientôt alors l’île de l’amour, c’est là que ça se passe!»

11- Finalement, tes prédictions pour la suite de l’aventure de L’île de l’amour?

«Je crois franchement que Sandrine et Samuel ont un bon potentiel. C’est la seule qui s’est avancée pour un gars et depuis le début, malgré le fait que Sam soit plus discret, elle a quand même choisi de rester avec lui et je suis sûr qu’il va élever son jeu d’un cran.»

Pour savoir si les prédictions d’Ismaël se réaliseront, soyez au rendez-vous dès mercredi prochain à 18h à TVA et TVA+.

