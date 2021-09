La nouvelle bière du brasseur bostonnais Samuel Adams est illégale dans 15 États

Le brasseur américain Samuel Adams lancera prochainement une nouvelle bière qui suscite beaucoup d’intérêt. Peut-être parce que la bouteille sera en vente au prix modique de 240$, mais peut-être aussi parce qu’elle est illégale dans 15 États.

• À lire aussi: II essaie de se faire rembourser 14 caisses de bière volées en disant que sa femme n’avait pas acheté la bonne sorte

Pourquoi, vous demandez-vous? Tout simplement parce que cette bière vieillie en fût aura un pourcentage de 28% d’alcool, soit plus de cinq fois la moyenne d'alcool contenu dans les bières américaines.

Ce taux d’alcool quelque peu excessif vaut à la nouvelle cervoise d’être illégale à la vente dans certains États: Alabama, Arkansas, Géorgie, Idaho, Missouri, Mississippi, Montana, Caroline du Nord, New Hampshire, Oklahoma, Oregon, Caroline du Sud, Utah, Vermont et Virginie.

• À lire aussi: La microbrasserie Archibald réagit à la publicité controversée pour ses canettes de bière de 473 mL

«Depuis que nous avons introduit Utopias en 2002, nos brasseurs ont exploré des territoires avec chaque brassin, expérimentant différents types de vieillissement, de nouvelles saveurs et différentes techniques de mélange. Le résultat est toujours spécial, fougueux et mérite d'être attendu», a déclaré le fondateur de Samuel Adams Jim Koch. Bon, il a l'air ben fier sa bière, mais on ne sait toujours pas ce qui a motivé la brasserie à créer une bière aussi alcoolisée.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s