Miley Cyrus a souffert d'une crise de panique sur scène

Miley Cyrus a confié à ses fans durant le festival Summerfest qu'elle avait souffert d'une crise de panique juste avant de monter sur scène.

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, la chanteuse a effectivement décidé de se livrer à son public sur cet incident, déclarant: «Il y a quelques chansons de cela, pendant que les lumières étaient éteintes, je suis allée voir Stacy qui me connait depuis l'âge de 12 ans - nous sommes dans ce groupe ensemble depuis mes 12 ans - et je lui ai dit "Je crois que je vais faire une crise de panique."»

Après avoir promis à ses fans qu'elle ne comptait pas quitter la scène pour autant, la star a souhaité évoquer l'angoisse que peuvent parfois susciter les performances en direct après avoir passé plusieurs mois en confinement à cause de la crise sanitaire.

«Comme tout le monde, j'ai été isolée pendant ces derniers mois et c'est assez étrange de revenir dans un endroit qui me paraissait si naturel auparavant», a-t-elle avoué.

«Avant, être sur scène me donnait l'impression d'être comme à la maison. Mais ce n'est plus le cas car j'ai passé tant de temps enfermée. Traverser une pandémie était étrange et terrifiant, et en sortir est aussi terrifiant. Donc je voulais juste être honnête et dire ce que je ressens, car je pense qu'être honnête me permet d'avoir moins peur. Ça me donne l'impression que nous vivons cela ensemble.»

