Britney Spears fait son grand retour sur Instagram... après 7 jours d'absence

Britney Spears est déjà de retour sur Instagram. La star avait annoncé son départ de la fameuse plateforme il y a quelques jours mais n'a pas réussi à s'en éloigner très longtemps puisqu'elle y est revenue ce lundi 20 septembre.

• À lire aussi: Britney Spears s'est fiancée et a reçu un très gros diamant

Sur Instagram, la star a célébré ses fiançailles en postant des photos de son récent voyage en amoureux avec son fiancé Sam Asghari, écrivant en légende: «Quelques clichés de notre escapade ce week-end pour célébrer mes fiançailles avec mon... oh mon dieu... FIANCÉ. Je n'arrive pas à y croire!!!! Je n'ai pas pu m'absenter d'Instagram très longtemps donc me revoilà déjà!!!»

Il y a quelques jours, Britney a annoncé qu'elle quittait Instagram pour se consacrer à sa relation amoureuse.

Concernant ses récentes fiançailles avec Sam Asghari, la star a expliqué sur Twitter : «Ne vous inquiétez pas, les. gars... je fais juste une petite pause loin des réseaux sociaux pour célébrer mes fiançailles. Je serai bientôt de retour.»

• À lire aussi: Le père de Britney veut la fin de la tutelle de l’artiste

Britney et Sam sortent ensemble depuis 2016 et ont annoncé leurs fiançailles il y a quelques semaines.

L'interprète de Toxic va effectivement épouser son compagnon Sam Asghari après 5 ans de vie commune, une bonne nouvelle qu'elle a annoncée en montrant sa magnifique bague de fiançailles sur Instagram.

Elle a écrit en légende de ce post: «Je n'arrive pas à y croire pu****!!!!»

Quant à lui, Sam a partagé une photo de la bague ainsi qu'un cliché le montrant en train d'embrasser Britney sur son compte Instagram.

• À lire aussi: «Je ne me suis pas fait refaire les seins et je ne suis pas enceinte»: Britney Spears met les pendules à l’heure dans une série de photos fort révélatrices

Le manager de Britney, Brandon Cohen, a déclaré être «fier de célébrer et de confirmer leurs fiançailles» et a expliqué au magazine People: «Ils ont officialisé leur relation aujourd'hui et sont ravis par le soutien, la dévotion et l'amour qu'ils ont reçu.»

Il a également révélé que la bague avait été conçue par le bijoutier New Yorkais Roman Malayev, ajoutant : «Il ne pourrait pas être plus heureux d'avoir créé cette bague unique.»

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s