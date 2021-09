Un acteur de «Sex and the City» meurt à 57 ans

L’acteur américain Willie Garson est décédé à l’âge de 57 ans.

Son fils Nathen en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux, mardi soir, en rendant hommage à son défunt père.

«Je t’aime tellement papa. Repose en paix et je suis heureux que tu aies pu partager tes aventures avec moi et accomplir autant de choses. Je vais toujours t’aimer, mais je crois qu’il est temps que tu partes et vives ta propre aventure», a écrit Nathen Garson sur Instagram.

Willie Garson s’était fait connaître en interprétant le rôle de Stanford Blatch, dans la populaire série «Sex and the City».

Il a aussi campé le personnage dans les deux films tirés de la série.

Sur Instagram, l'acteur Chris Noth, qui tient le rôle de Mr. Big dans la saga, a partagé une photo de Willie avec un coeur brisé.

Selon TMZ, l'acteur combattait un cancer depuis un moment, mais la cause du décès n'a pas été confirmée pour le moment.

