Un homme éjacule avec son rectum et défèque avec son pénis en raison d’une condition médicale très rare

Un cas publié dans la revue médicale Cureus suscite l’attention ces jours-ci.

L’article en question, nommé «A Curious Case of Rectal Ejaculation» (ou si vous préférez, dans la langue de Molière, «Un curieux cas d’éjaculation rectale»), détaille tous les aspects scientifiques découlant de la consultation médicale faite par un homme de 33 ans.

Ce dernier a cherché à avoir l’avis de médecins après avoir remarqué, sur une période de deux ans, la présence de matière fécale dans son urine et le passage d’une «quantité substantielle» d’urine et de sperme dans ses excréments.



C’est après avoir souffert d’intenses douleurs aux testicules pendant une semaine que l’homme s’est finalement décidé à consulter.

Cureus On voit la «structure remplie de gaz» qui communique avec le rectum adjacent.



Des examens préliminaires ont démontré que le patient souffrait d’infection urinaire et qu’il y avait un problème avec sa paroi rectale.

Puis, des examens plus approfondis de tomographie ont prouvé la présence d’une «structure remplie de gaz», qui s’est avérée une fistule, soit un lien anormal entre deux organes ou cavités.

Dans ce cas-ci, on parlait d’un passage entre l’urètre de l’homme et son rectum.



C’était donc ce «tunnel» inusité qui causait les fuites de sperme et d’urine vers le rectum, et de matières fécales vers le pénis.

Après avoir exclu plusieurs causes possibles au problème (des infections ou des blessures rectales), les médecins ont compris que la condition inhabituelle a commencé après l'hospitalisation du patient, deux ans plus tôt, en raison d’une surdose de cocaïne et de PCP.

Cureus La fistule qui fait communiquer le rectum et l'urètre du patient.



À ce moment, ilavait dû se voir insérer une sonde de Foley qui, selon les scientifiques, pourrait avoir été à l’origine du problème.

Cette histoire se termine toutefois très bien, puisque l’homme a pu être traité au moyen d’une «chirurgie colorectale et urologique de réparation de fistule».



Il se porte apparemment à merveille et peut désormais jouir d’éjaculations qui sortent par le bon orifice.

