Deux gorilles coquins s’adonnent aux joies du plaisir oral sous le regard médusé des visiteurs d’un zoo

Les visiteurs du Zoo du Bronx en ont eu pour leur argent, ce mardi.

Ceux qui ont eu la chance d’être au bon endroit au bon moment ont en effet eu l’honneur d’être témoins d’une scène d’amour digne d’un film pornographique dans l’enclos des primates.

La scène qui devient devient virale sur les réseaux sociaux peut être vue dans la vidéo ci-dessus.



«J’étais sous le choc et je n’avais aucune idée que cela pouvait être un “geste naturel”», a déclaré au New York Post le vidéographe qui a préféré rester anonyme.



«J’étais dans l’habitat des gorilles avec ma fille de 4 ans et ma nièce. Ma femme avait dû rester à l’extérieur avec mon fils qui dormait, alors je voulais filmer le plus possible. C’est là que la magie a opéré», a expliqué le père de famille.

Sur sa vidéo, on peut voir un des gorilles s’étendre au sol sur le dos, tandis que son ou sa partenaire se courbe entre ses jambes pour lui pratiquer une fellation, à la surprise de tous, y compris d’enfants dont les parents détournent rapidement le regard.



Selon ce rapporte la BBC, cependant, le sexe oral n’est pas vraiment une chose rare au sein du règne animal.

Les primates, les guépards, les ours et les chauve-souris sont notamment des adeptes renommés des plaisirs bucco-génitaux.



C’est une information que vous pouvez transmettres de bouche à oreille à vos parents et amis.

