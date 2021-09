Elon Musk et Grimes sont «semi-séparés» après 3 ans de vie commune

Le fondateur de SpaceX aurait officiellement confirmé que sa conjointe, la chanteuse canadienne Grimes, et lui se seraient «semi-séparés». Les parents du jeune X Æ A-12 disent être en bons termes.

«Nous sommes semi-séparés, mais nous nous aimons toujours», dit-il. «Nous nous voyons fréquemment et nous sommes en excellents termes», ajoute-t-il.

«C’est tout simplement que mon travail avec SpaceX et Tesla m’amène à être principalement au Texas ou à voyager outre-mer, et elle, elle est principalement à Los Angeles. Elle habite avec moi pour l'instant et le bébé X est dans la chambre d'à côté», explique Elon. Pas facile la vie de weirdo-multi-milliardaire...

Musk et Grimes avaient commencé leur relation en 2018 et avaient fait leur première apparition publique au Met Gala de la même année. La chanteuse a mis au monde leur fils qui a rapidement fait le tour de la planète grâce à son prénom.

AFP Le couple lors du Met Gala en 2018.

Ironiquement, le couple a été vu la dernière fois ensemble au Met Gala de plus tôt ce mois-ci alors que Grimes et Musk avaient défilé sur le tapis rouge séparément avant de se rejoindre à l’intérieur.

