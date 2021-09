Un cannibale est condamné à 12 ans pour avoir coupé le sexe d'un volontaire

«Les merveilles du week-end chez Bob», de l'Airbnb de Bob Lee Allen et Thomas Evans Gates, venaient avec une annonce bien particulière et, croyez-le ou non, ils ont trouvé plusieurs preneurs.

Bob Lee Allen est condamné à 12 ans de prison pour avoir effectué une castration illégale et Thomas Evans Gates est libéré pour avoir collaboré avec la police.

En rouge, Bob Lee Allen; en vert, Thomas Evans Gates

Nos deux chirurgiens du dimanche se sont retrouvés dans l'embarras après avoir procédé à la castration d'un volontaire anonyme de 28 ans dans leur Airbnb, en Oklahoma. Allen aurait annoncé leur service chirurgical gratuit sur son propre site internet, et c'est ainsi qu'ils ont trouvé leur volontaire. Selon celui-ci, Allen lui avait offert la chirurgie gratuitement et disait avoir déjà fait ce type d'opération à plusieurs reprises.

«Pas d’urgence, pas de morgue», aurait-il dit à celui qui voulait devenir eunuque. Il est resté éveillé tout le long de la procédure et n’a reçu que quelques injections pour engourdir son sexe. Bob était le chirurgien en chef et Thomas lui donnait les outils.

Une fois la chirurgie terminée, Allen aurait dit au courageux volontaire qu’il allait manger l’organe génital et qu’il en avait d’autres au congélateur. D’ailleurs, les testicules de l’homme devenu eunuque ont été trouvés dans le congélateur en question.

C’est parti en couille

Si vous pensiez que l’histoire s’arrêtait là, détrompez-vous. Notre valeureux volontaire étendu sur la table d’opération de fortune a commencé à perdre beaucoup de sang. C’est à ce moment que tout a dérapé.

Après un moment d’hésitation, Bob et Thomas ont décidé que leur «patient» avait besoin de vrais soins médicaux. Ils sont donc allés le reconduire à l'hôpital en lui disant de prétendre qu’il s'était lui-même infligé ses blessures. Une fois sur place, le volontaire a raconté son histoire à l’équipe médicale. Le couple a d'ailleurs tenté de rendre visite à la victime un peu plus tard.

Finalement, la police a été alertée, a fouillé l'Airbnb et a retrouvé les testicules de l’homme dans le congélateur, ainsi que plusieurs instruments médicaux et des médicaments illégaux.

Cette histoire n'a vraiment ni queue ni tête...

