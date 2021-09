Hubert Lenoir revient sur le «malaise» qu’il avait causé à Tout le monde en parle

Le chanteur Hubert Lenoir était sur le plateau de «Tout le monde en parle» dimanche et Guy A Lepage en a profité pour revenir sur son dernier passage à l’émission qui avait beaucoup fait jaser en 2018.

«J’ai un peu le goût de me crisser en feu ces temps-ci», avait lancé le jeune chanteur devant les invités dont Michel Courtemanche, qui a déjà tenté de mettre fin à ses jours. Son commentaire avait dérangé.

À l’époque, plusieurs avaient reproché à l’artiste de chercher l’attention alors que d’autres avaient bien senti sa détresse et auraient souhaité que la discussion se poursuive sur le plateau.

Dario Ayala / Agence QMI

Dimanche soir donc, l’animateur a questionné le musicien, à savoir comment il avait vécu ce moment.

«Je sais pas, comment t’as vécu ça toi?» a répondu le chanteur.

«Je me suis senti comme si je voulais t’aider. Je me souviens que c’est ce que tu as reçu, de l’amour des gens sur le plateau qui te disaient «jeune homme, la vie vaut la peine d’être vécue» a avoué Lepage.

Après quelques instants de réflexion, Hubert Lenoir a révélé qu’il n’allait effectivement pas bien à l’époque. Que même s’il réussissait la plupart du temps à se ficher des commentaires de ses détracteurs, «des fois, ça fait aussi de la peine».

« À la télévision, tout le monde porte des masques et pendant quelques secondes, j’ai laissé tomber le mien, a-t-il commencé. Quand je vois le monde en dehors de la télé, je vois la différence. Je vois beaucoup de beauté, mais aussi beaucoup de souffrance. Après, si le monde veut être fake et veut porter un masque, c’est chill aussi, mais faites-moi pas chier si j’arrive pis je suis ouvert sur comment je me sens vraiment.»

«Je sais que plein de monde peut se sentir de même.»

Hubert Lenoit était sur le plateau de l'émission pour faire la promotion de son nouvel album PICTURA DE IPSE, disponible sur les plateformes de diffusion en continu.

Si vous avez besoin d'aide:

Ligne d'intervention en prévention du suicide:

Disponible partout au Québec

1 866-APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1-800-668-6868

Tel-Jeunes

www.teljeunes.com

1-800-263-2266

